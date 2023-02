Kinderbetreuung in Haan Haan ist stolz auf seinen Spitzenplatz bei der U3-Betreuung

Zur großen Überraschung der Ausschussmitglieder ist die Zahl der Kita-Kinder jedoch um 101 geringer als im Vorjahr ausgefallen. Die Betreuung der Kinder erfolgt in der Regel in den 18 Kitas, die mit ihren insgesamt 67 Gruppen insgesamt 1213 Plätze zur Verfügung stellen. Dies entspricht einer Auslastung von 99,7 Prozent. Ferner werden 63 Kinder, die nicht in Haan wohnen, sowie 71 Kinder geflüchteter Familien betreut und gefördert. Weitere 29 Kinder weisen eine Behinderung auf oder es ist zukünftig eine Behinderung zu erwarten. Von diesen Kindern besuchen 19 sogenannte plusKitas, deren pädagogisches Konzept insbesondere Familien mit sozialen Startschwierigkeiten unterstützt. Was die Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege anbetrifft, so verteilen sich 13 Kinder auf Einzelpersonen, acht werden bei sogenannten Großtagespflegestellen versorgt.