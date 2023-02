Mehrere taten in Langenfeld und Haan Polizei jagt Einbrecher mit Hubschrauber und Mantrailer

Doch etwa zwei Stunden später wurde der immer noch flüchtige Täter erneut auffällig: Er brach laut Polizei in einer Firma an der Thunbuschstraße die Spinde mehrerer Mitarbeiter auf, ehe er in ein Mehrfamilienhaus an der Bahnstraße einstieg. Dabei wurde er allerdings von Zeugen beobachtet. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten waren kurz darauf am Einsatzort und konnten den Tatverdächtigen an der Bahnstraße festnehmen.