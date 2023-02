Tote Fische in der Itter Klärwerk-Behälter wird jetzt abgerissen

Als Ursache den Kollaps wurde Korrosion von Bewehrungsstählen festgestellt. Die Bauweise des Faulbehälters habe aber den zum Zeitpunkt seiner Errichtung geltenden Regeln und Normen entsprochen, hieß es beim BRW. Bei dem Unglück am 17. Januar waren Teile des Klärschlamms in die Itter gelangt, in der dann in den Tagen danach viele tote Fische gesichtet wurden. Durch den Vorfall soll keine stärkere Schadstoffbelastung aufgetreten sein. Die Fische starben an Sauerstoffmangel.