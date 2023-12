St. Josef ist jetzt geschlossen Letzter Patient verlässt das Haaner Krankenhaus

Haan · Am letzten Tag der Patientenversorgung haben Mitarbeiter des Krankenhauses St. Josef Rückschau gehalten. Einhelliger Tenor: „So etwas wie in Haan finden wir nirgendwo mehr.“ Die Kplus-Geschäftsführung ist nach wie vor in Gesprächen, auf dem Gelände einen Gesundheitscampus anzusiedeln.

21.12.2023 , 15:50 Uhr

Der letzte Krankentransporter verließ um 10 Uhr das Krankenhaus. Kurz danach kam ein Lieferant, um den Snackautomaten im Eingangsbereich zu leeren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Peter Clement