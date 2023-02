St.-Josefs-Krankenhaus Hilden „Wilde Hühner“ helfen Krebs-Patientinnen

Diese Nachricht zieht allen betroffenen Frauen zunächst den Boden unter den Füßen weg. Eine Brustkrebs-Diagnose erzeugt mit ihren Therapieformen und physischen wie psychischen Folgen zunächst einmal nur eins: Panik. Aber gerade in die wollten – ganz im Gegensatz zu dem gewählten Gruppennamen – die „Wilden Hühner“ vor einem Jahr nicht verfallen. Während gemeinsamer Therapietage in der Chemo-Ambulanz des Hildener St.-Josefs-Krankenhauses, jeweils am Mittwoch, kam das Quartett mit Kristina Flaam, Funda Karci, Elke Kasper und Monika Sandfort auf die Idee, einen Info-Flyer zu konzipieren. In dem sollten eigene Erfahrungen während der ambulanten Chemo beschrieben und ganz konkrete Tipps, wie Patientinnen mit den gängigsten Problemen umgehen können, gegeben werden. „Wir sind Heldinnen“ lautet selbstbewusst der Titel der handlichen Broschüre, die jetzt in einer 1000er-Auflage erschienen ist, und dessen Druckkosten das St.-Josefs-Krankenhaus übernommen hat.