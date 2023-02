Stadtplanung in Haan Baufirma nimmt Tenger-Nord in den Blick

Haan · Eine Immobiliengruppe will das Areal Tenger-Nord „städtebaulich und freiraumplanerisch“ entwickeln. In Kürze sollen Bürger per Werkstattverfahren eingebunden werden. Die politischen Parteien sind aber noch skeptisch.

17.02.2023, 17:40 Uhr

Diese Grünflächen im Bereich Sombers/Tenger in Unterhaan sollen überplant werden. Links das Tennisgelände, oben rechts die Häuser am Heideweg. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Rund 20 Jahre ist es her, dass die Häuser im Bereich Heideweg geplant und nach und nach errichtet wurden. Bei der damaligen Entwicklung des Areals „Tenger-Süd“ wiesen Naturschützer immer wieder auf den Erhalt des Grünzuges/Wäldchens und der Flächen Tenger-Nord hin. Trotzdem erhielten sie im Flächennutzungsplan die Einstufung für Wohnbaufläche.