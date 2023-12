Abfuhrtermine und mehr Stadt Haan legt Umweltkalender für 2024 aus

Der neue Umweltkalender für das Jahr 2024 ist ab sofort auf der Internetseite der Stadt Haan einzusehen und kann heruntergeladen werden. Das teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung jetzt mit. Auch die Online-Abfrage zum Ausdruck der Abfalltermine für den eigenen Abfuhrbezirk steht demnach unter www.haan.de/abfallkalender zur Verfügung. „Hier kann nach Auswahl der Adresse eine monatliche oder halbjährliche Übersicht der Abfuhrtermine eingesehen und ausgedruckt werden“, heißt es in der städtischen Pressemitteilung: „Wie gewohnt können Bürgerinnen und Bürger die Abfuhrtermine für das kommende Jahr auch in der App MyMüll.de abrufen und mit wenigen Klicks in ihren digitalen Kalender übertragen, um sich über das Smartphone bequem an die Termine erinnern zu lassen.“