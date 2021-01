Leitender Beamter aus Haan : Ex-Personenschützer von Norbert Blüm leitet Polizeiwache in Wülfrath

Polizeihauptkommissar Frank Eigelshofen ist neuer Wachleiter in Wülfrath. Foto: Kreispolizei

Haan/Wülfrath 1990 kam der Haaner nach mehreren Jahren im Personenschutz für den damaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm auch beruflich in den Kreis Mettmann, wo er sowohl in den Wachen Mettmann, Haan und Wülfrath im Streifendienst tätig war

Anfang des Jahres nahm Polizeihauptkommissar Frank Eigelshofen die Leitung der Polizeiwache in Wülfrath. Der Haaner hat damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Uwe Knorr angetreten, der nach 43 Jahren Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.

Frank Eigelshofen ist seit nunmehr 40 Jahren im Polizeidienst tätig, wovon er 31 Jahre im Dienste der Kreispolizeibehörde Mettmann absolviert hat: 1990 kam der Haaner nach mehreren Jahren im Personenschutz für den damaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm auch beruflich in den Kreis Mettmann, wo er sowohl in den Wachen Mettmann, Haan und Wülfrath im Streifendienst tätig war und bereits in diesen Jahren die Gegend wie seine Westentasche kennenlernte.

Nach dem Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst in den Jahren 1993 bis 1997 wurde Eigelshofen zunächst Dienstgruppenleiter im Bereich Langenfeld und Monheim am Rhein, ehe es ihn in den Folgejahren in gleicher Funktion zur Polizeiwache nach Hilden zog. Von 2006 bis 2012 war Frank Eigelshofen dann als Sachbearbeiter und stellvertretender Dienstgruppenleiter auf der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Mettmann eingesetzt und hat in dieser Zeit unzählige Notrufe angenommen und daraus folgende polizeiliche Einsätze koordiniert.

Die vergangenen acht Jahre nahm Frank Eigelshofen dann verschiedene Funktionen im Hauptgebäude der Kreispolizeibehörde in Mettmann wahr - unter anderem als Sachbearbeiter in der Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz, als Sachbearbeiter im Führungs- und Lagedienst sowie als Multiplikator für das neue Vorgangs- und Auskunftsverfahren (VIVA) bei der Kreispolizeibehörde Mettmann.

„Ich freue mich, nach einigen Jahren im Innendienst der Polizei nun wieder mehr Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu haben“, erklärt Frank Eigelshofen: „Wülfrath hat im Vergleich zu den anderen Städten im Kreis Mettmann in den vergangenen Jahren eine niedrige Kriminalitätsbelastung gehabt und außerdem eher niedrige Verkehrsunfallzahlen. Wichtig ist mir, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Wache am Rathaus auf Augenhöhe begegnen und das wir immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse, Sorgen und Ansprüche der Wülfratherinnen und Wülfrather haben.“