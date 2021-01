Menschen über 80 erhalten in Haan Hilfe vor der Impfung : Impftermin: Ehrenamtler unterstützen Senioren

Am 25. Januar wird mit der Impfung von Senioren über 80 begonnen. Ein Netzwerk hilft jetzt bei der Termin-Buchung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Ein Netzwerk aus Arbeiterwohlfahrt, Seniorenbeirat und weiteren Verbänden und Institutionen hilft Menschen über 80 Jahren, Termine für die Corona-Impfung zu bekommen.

Nur wenige Tage hat es gedauert, dann hatten sich verschiedene ehrenamtlich tätige Gruppen und Organisationen bereits zusammengeschlossen, um ältere Menschen bei der Terminvergabe für Impfungen zu unterstützen. „Das ging dank des hervorragenden Ehrenamts in Haan ähnlich schnell wie bei der Einkaufshilfe im ersten und zweiten Lockdown“, berichtet Karlo Sattler vom Seniorenbeirat.

Der Seniorenbeirat macht mit, ebenso die Awo, die Stadtspitze, Seniorenbüro, Jugendparlament, das Netzwerk „Wir sind Haan“, der Bürger- und Verkehrsverein Gruiten, die Bürgerstiftung für Haan und Gruiten, die Kirchen, die GAL-Jugend, die Junge Union und die Jusos. Sie alle helfen Menschen über 80 Jahren bei der Terminvergabe für Impfungen gegen das Coronavirus. Die „Impfterminhilfe Haan“ startet am 25. Januar.

Info Corona-Statistik für die Gartenstadt Erkrankt sind aktuell 64 Frauen und Männer. Infiziert waren/sind bisher 701 Personen. Als genesen gelten 619 Personen. In Krankenhäusern werden 14 Haaner Corona-Patienten behandelt. Gestorben sind bislang 18 Haaner mit und an Corona. In Quarantäne sind aktuell 172 Personen.

Am 1. Februar beginnen im Impfzentrum des Kreises Mettmann am Timocom-Platz 1 in Erkrath-Hochdahl die Impfungen. Zuvor müssen alle Interessenten telefonisch oder im Internet einen Termin beantragen. Jutta Barz von der Awo: „Die Terminvereinbarung im Internet funktioniert zumeist ohne Probleme, wie es Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen.“ Die Adresse der Website lautet „www.116117.de“. Bei der telefonischen Vereinbarung (die Telefonnummer ist 0800 11611701) komme es jedoch immer wieder zu Problemen. Viele Frauen und Männer über 80 Jahren haben jedoch keinen Internetzugang.

Deshalb will die Impfterminhilfe Abhilfe schaffen. Erreichbar ist sie unter der Rufnummer 02129 2550 (Awo Haan), und war montags bis donnerstags von 9.30 bis 16 Uhr und freitags von 9.30 bis 13 Uhr. „Die telefonische Anfrage wird dann an Helferinnen und Helfer weitergegeben, die die erforderlichen Daten ins Internet eingeben“, erzählt Sattler. Diese sind beispielsweise Name, Wohnort, Geburtsdatum, Fragen zu bestehenden Erkrankungen und zu eingenommenen Medikamenten. Die Daten werden danach vernichtet, um dem Datenschutz Rechnung zu tragen. Die Terminbestätigung für Erst- und Zweitimpfung erhalten die Betagten per Post. Der Brief muss zum Impfzentrum mitgebracht werden.

Für den Weg zum Impfzentrum empfehlen sich Bus oder S-Bahn, das eigene Auto oder das Mitfahren bei anderen. Wer all dies nicht nutzen kann, könnte, gegebenenfalls auf Kosten der Krankenkasse, ein Taxi nehmen. Für Beratung bei Problemen dabei steht das Seniorenbüro der Stadt Haan unter Telefon 02129 911-175 oder per E-Mail (fabian.beyer@stadt-haan.de) zur Verfügung. Alle Haaner, die 80 Jahre und älter sind, erhalten in den nächsten Tagen Post, worin viele Informationen rund um das Impfen enthalten sind, teilte auch Bürgermeisterin Bettina Warnecke mit.