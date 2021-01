Blutspenden im Kreis Mettmann : Corona lässt Blutspende-Zahlen sinken

Info

Fakten Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt sein, mindestens 50 Kilogramm wiegen und sich am Spendetag gesund fühlen. Erstspender dürfen ein Alter von 68 Jahren nicht überschreiten, Wiederholspender sind bis 75 Jahren zugelassen. Der Abstand zwischen zwei Blutspenden muss mindestens 56 Tage betragen. Frauen dürfen viermal, Männer sechsmal jährlich Blut spenden.

Termine Blutspenden sind von montags bis freitags zwischen 14 und 20 Uhr bei der DRK-Blutspenderzentrale in Ratingen-Breitscheid möglich. Weitere Termine gibt es am Donnerstag, 21. Januar, von 15 bis 19.30 Uhr beim Schützenverein in Langenfeld (Langforter Straße 58), am Dienstag, 26. Januar, in Wülfrath, zwischen 15 und 19.30 Uhr im Haus der Arbeiterwohlfahrt (Schulstraße 13). In Heiligenhaus am Mittwoch, 27. Januar, von 15 bis 19.30 Uhr im Immanuel-Kant-Gymnasium (Herzogstraße 75). In Monheim am Donnerstag, 4. Februar, von 15 bis 19 Uhr im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus (Sperberstraße 2). In Mettmann am Montag, 8. Februar, von 15 bis 19.30 Uhr im Kaplan-Flintrop-Haus (Lutterbecker Straße 30). In Hilden am Freitag, 12. Februar, von 16 bis 19.30 Uhr in der Marie-Colinet-Sekundarschule (Am Holterhöfchen 20).