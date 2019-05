Verdacht auf Misshandlung in Grevenbroich : Dreijähriger Junge in Lebensgefahr – Vater festgenommen

Grevenbroich Der Vater eines lebensgefährlich verletzten Jungen steht im Verdacht, den Dreijährigen misshandelt zu haben. Die Polizei den Mann am Samstag in Grevenbroich-Wevelinghoven festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei im Rhein-Kreis Neuss in einer gemeinsamen Presseerklärung berichten, hatte der Vater am Samstag einen Notruf abgesetzt, weil sein Sohn nicht ansprechbar war. Dies bestätigte sich vor Ort und der Junge wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund mehrerer Verletzungen bestehe der Verdacht, dass der Dreijährige möglicherweise körperlich misshandelt worden ist. Die Polizei nahm den 47-jährigen Vaters des Kindes noch am Samstag vorläufig fest und richtete, unter Leitung der Polizei in Düsseldorf, eine Mordkommission ein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht bei dem Dreijährigen weiterhin Lebensgefahr.

In seinen Vernehmungen macht der Vater widersprüchliche Angaben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach erfolgte am Sonntag eine Vorführung des verdächtigen Vaters beim zuständigen Amtsgericht in Mönchengladbach wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.