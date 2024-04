In Leipzig Dreijähriger gerät unter Straßenbahn und stirbt

Eine in Deutschland lebende US-amerikanische Familie hat bei einem Ausflug am Ostersonntag in Leipzig eines ihrer Kinder verloren. Der drei Jahre alte Junge wurde an einer Haltestelle westlich der Innenstadt von einer Straßenbahn erfasst und starb. Seine Eltern und sein Bruder sahen alles mit an. Mit einem öffentlichen Aufruf vom Ostermontag sucht die Polizei nun Zeugen, die Auskunft zu dem tragischen Unfall geben können.