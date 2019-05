Buchautor aus Grevenbroich : Laacher schreibt seinen ersten Roman

Laach „Karl in Kopenhagen“ heißt der Roman, den Oliver Laube (24) aus Laach veröffentlicht hat. Sogar ein „Dänisches Protestschwein“, das gibt es wirklich, spielt eine Rolle im humoristischen Werk. Ideen für eine Fortsetzung hat er schon.

Er reist gern, spielt Tischtennis und möchte Richter werden. Doch Oliver Laube ist noch in einem ganz anderen Bereich aktiv: Der gebürtige Laacher ist unter die Buchautoren gegangen. „Karl in Kopenhagen“, lautet der Titel des Romans, der dem Genre „humoristische Literatur“ zuzurechnen ist. An der Lektüre mit 419 Seiten hat der 24-Jährige sechs Jahre lang – natürlich mit Unterbrechungen – gearbeitet. Nun hat er sein Werk veröffentlicht.

Worum es in „Karl in Kopenhagen“ geht? Um einem unangenehmen Weihnachtsbesuch zu umgehen, begleitet Karl seine Kollegen Matthäus und Cordula auf eine Reise, hofft auf ruhige Tage. Doch daraus wird in Kopenhagen nichts – spätestens als er in einer Gefängniszelle sitzt, fragt er sich, ob er nicht hätte zu Hause bleiben sollen. Doch dann hätte er nicht den zerstreuten Konrad, den gut gelaunten Bayern Seppel sowie den skurrilen Schotten Aidin kennengelernt, hätte ihm Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht eine Honigmilch mit Ingwer serviert. Und Klaus hätte nicht das stinkende Borstenvieh in sein Herz geschlossen. In Laubes Roman kommt ein „Dänisches Protestschwein“ vor. Die Rasse gibt es tatsächlich. Als einst in Norddeutschland lebende Dänen ihre rot-weiße Flagge nicht hissen durften, „züchteten sie eine Schweinerasse mit rötlichem Fell und weißem Streifen“, berichtet Oliver Laube. Die seltene Rasse habe er im Duisburger Zoo gesehen.