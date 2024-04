Rauschgiftkriminalität in Grevenbroich Polizei erwischt mutmaßlichen Drogendealer im Bahnhofsviertel

Polizisten haben am Mittwoch einen mutmaßlichen Drogenhändler im Bahnhofsviertel erwischt. Wie die Kreispolizeibehörde am Donnerstag mitteilte, wurde eine Streife am Mittag auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich beim Erblicken der Polizei auffällig in eine Einfahrt an der Dechant-Schütz-Straße zurückzog. Kurz darauf konnte er von den Beamten dabei beobachtet werden, wie er Cannabis auf einer Feinwaage abwog.