Bauen in Grevenbroich : Frimmersdorfer warten weiter auf Neubaugebiet

„Neue Baugebiete für Frimmersdorf“, lautete das Thema, und so mancher der rund 20 Anwesenden hatte deshalb auch Neues erwartet. Doch der städtische Dezernent Florian Herpel konnte lediglich mit dem altbekannten Baugebiet Am Glockenstrauch aufwarten, die Stadt kooperiert dabei mit RWE. Vor wenigen Jahren war dort der erste Bauabschnitt mit rund 40 Häusern fertiggestellt worden. In einem zweiten Abschnitt sind rund 80 Wohneinheiten geplant, doch das Projekt kommt nicht voran. „Es mangelt am fehlenden Grunderwerb, einige Eigentümer zeigen sich noch hartnäckig“, sagte Herpel. RWE sei erneut in intensive Gespräche eingetreten. Ziel sei es, durch Kauf eine Fläche zu erhalten, die eine sinnvolle Bebauung ermögliche – auch eine Realisierung in mehreren Schritten sei denkbar. Von einer Zuhörerin befragt, wann ein Bauland gekauft werden könne – „in ein bis zwei oder in sieben, acht Jahren?“, stellte Herpel den kürzeren Zeitraum in Aussicht, einen konkreten Zeitpunkt nannte er nicht.