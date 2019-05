Museum Villa Erckens zeigt Wolf im Spiegel der Zeit : Der Wolf als Fabelwesen und Mythos

Aus der Sammlung Burkhart Haefele zeigt das Museum Grafiken und Einzelblätter, die ein gemeinsames Thema haben: Wölfe. Ob Märchen, real existierendes Tier oder Legende: der Wolf ist ein beliebter Topos der Kulturgeschichte.

„Um den Wolf ranken sich viele Mythen und Geschichten“, wissen die Organisatoren, ein Schwerpunkt der Schau ist deshalb die Darstellung von Tierfabeln. Eine der bekanntesten ist das berühmte Volksmärchen „Rotkäppchen – und der Wolf“ und eine Grafik zeigt einen großmäuligen Wolf, der im Begriff ist, die Großmutter zu verschlingen. „Dem Wolf wird allerlei Schlechtes an eigentlich menschlichen Charakterzügen zugeschrieben“, weiß Mariele Petersen-Garborini über den „bösen Wolf als Projektionsfläche“. Als Übeltäter stigmatisiert, ist er der Archetyp schlechter Eigenschaften: betrügerisch wie in „Der Wolf und die sieben Geißlein“, heimtückisch wie in „Rotkäppchen“, gefräßig sowieso und dümmlich noch dazu. Einzig als so etwas wie Mutterersatz wie in besagter kapitolinischen Wölfin, an deren Zitzen Romulus und Remus hängen, steht er in positivem Kontext. Erinnerungen an die Zukunft liefert die Ausstellungen auch deshalb, weil der Wolf als Werwolf in Filmklassikern unsterblich ist und zuletzt die Medien beherrschte, weil er als realer Rückkehrer in mitteleuropäischen Wäldern ausbreitet und im niederrheinischen Wesel Schafe reißt – womit sich der Kreis zu den auf Grafiken gezeigten Jagdszenen aus dem 17. Jahrhundert schließt.