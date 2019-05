Moritz Körner zu Gast bei „Grevenbroicher Gesprächen“ : FDP - In Europa die Weichen für die lokale Politik in den Kommunen stellen

FDP - In Europa die Weichen für die lokale Politik in den Kommunen stellen

Grevenbroich Zur Reihe „Grevenbroicher Gespräche konnte FDP Partei- und Fraktionschef Markus Schumacher jetzt Moritz Körner begrüßen. Der Abgeordnete des NRW-Landtags sprach im Haus Portz vor allem über die bevorstehende Europa-Wahl und die Aufgaben der Liberalen im europäischen Parlament.

Ein gutes Dutzend Interessierter hatte sich dazu eingefunden, und lauschte zunächst dem Impulsvortrag . „Für meine Generation ist die EU selbstverständlich“, führte der 28-jährige zu dem sichtbarsten Zeichen der Gemeinschaft, der gemeinsamen Währung, aus. „Mein erstes Geld habe ich in Euro verdient.“ Anlässlich der am 26. Mai stattfindenden Europawahl sei es wichtig, statt. sich in gegenseitigen Blockaden zu behindern, spürbar.die „Struktur der EU neu zu gestalten“, um als „Pro-Europäer wieder anzufangen, gemeinsame Chancen zu nutzen“.