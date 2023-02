Karneval 2023 in Grevenbroich 120 Karnevalisten feiern bei Familien-Zug in Allrath

Vom Straßenrand aus verfolgten einige Zuschauer das närrische Treiben. „Wir machen das vor allem für die Kinder“, sagte Rolf Brosch von der Gruppe „Die alten Knochen“. Es gehe darum, die Tradition im Dorf weiterzuleben. Die rund 20 Zug-Teilnehmer aus dieser Gruppe sorgten für ein prickelndes Event – sie hatten sich in knallbunte Kostüme à la „Ahoi-Brause“ geschwungen. Mit Wurfmaterial waren die Karnevalisten in Allrath in diesem Jahr gut ausgestattet, wenn es – so erzählte es auch Marion Paulsen – diesmal auch schwieriger gewesen sei, Kamellen zu organisieren. Das hatten am Wochenende auch Gruppen berichtet, die in anderen Grevenbroicher Ortsteilen an den Start gingen.