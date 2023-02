Feuer in Grevenbroich Unbekannte legen zwei Feuer im Wald

Grevenbroich · In Grevenbroich wurde an zwei Stellen Feuer im Wald gelegt. Bei einem Jugendlichen wurde in der Nähe anschließend eine Flasche mit Brennspiritus gefunden.

20.02.2023, 14:40 Uhr

Die Feuerwehr musste zwei kleine Brände in einem Wald löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Feuerwehr und Polizei wurden am Freitagnachmittag, 17. Februar, gegen 15.50 Uhr, zu zwei Bränden in einem Waldstück hinter der Tennisanlage an der Viktoriastraße gerufen. Unbekannte hatten das Unterholz im Bereich zweier Bäume angezündet. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. An einem der Tatorte fanden Einsatzkräfte eine leere Flasche Brennspiritus, deren Inhalt als Brandbeschleuniger benutzt worden sein könnte. Polizeibeamte bemerkten in einem nahe gelegenen Gebüsch zudem vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Bei einem 15-Jährigen aus Grevenbroich konnte ebenfalls eine Flasche mit Brennspiritus aufgefunden und sichergestellt werden. Er bestreitet eine Beteiligung an den Brandlegungen und wurde in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

(NGZ)