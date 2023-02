Schlossbad Grevenbroich Wassertemperaturen sind laut GWG „kein Problem“

GWG Kommunal als Eigentümerin des Schlossbads sowie die Stadtbetriebe halten die in der Energiekrise gesenkten Wassertemperaturen im Grevenbroicher Schwimmbad für vertretbar. „Der Schwimmausbildung, der Gesundheitsförderung und der Sportausübung kann auch bei einer Wassertemperatur von unter 32 Grad Celsius dauerhaft nachgekommen werden“, heißt es in einer Stellungnahme der GWG Kommunal, die die Stadtbetriebe in Reaktion auf einen Antrag der CDU eingeholt hatten. Die Stadtbetriebe schließen sich der GWG-Aussage an.