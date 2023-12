Einsatz in Mönchengladbach Feuer im Außenbereich eines Industriebetriebs

Der Produktionsleiter hatte die Anlage bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte außer Betrieb genommen. Im rückwärtigen Bereich der Anlage konnte schließlich offenes Feuer erkundet werden. Umgehend wurde ein Löschangriff eingeleitet und die bauliche Verbindung zur Produktionshalle mit einem Strahlrohr abgesichert. Es kam zu keinem Eintritt von Feuer oder Rauch in das Produktionsgebäude. Um an den Brandherd zu gelangen, musste die Außenhaut der Anlage mühsam mit Brechwerkzeug geöffnet werden. Das Feuer konnte schließlich vollständig gelöscht werden und die Einsatzstelle an den Betriebsverantwortlichen übergeben werden.