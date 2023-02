Technisches Hilfswerk sucht Verstärkung THW Grevenbroich hat dem Nachwuchs viel zu bieten - eine Übersicht

Es sei aber die vielfältige Ausbildung und ausgeprägte Kameradschaft, die das THW ausmache, wie es Lukas van Gassen darstellt. „Hier wird keiner ausgegrenzt. Wir haben eine harmonische Gemeinschaft und es ist immer spannend“, sagt er. Sein Kollege Anthony Schlaf pflichtet ihm bei. Er erinnert sich an ein besonders prägendes Erlebnis während seiner Grundausbildung. In Mönchengladbach nahm er an einer Suchübung in einem großen Tunnelsystem teil. Die Röhren waren extrem eng. „In diesen Tunneln konnte man sich nicht einmal richtig umdrehen. Das war spannend und fordernd zugleich“, sagt Schlaf. Als Aktive müssen Schlaf und van Gassen nun „allzeit bereit“ sein. „Man sollte schon damit rechnen, dass man jederzeit zu einem Einsatz gerufen werden kann. Aber natürlich kann man noch in den Urlaub fahren“, sagt er. Aber dafür sei man ja dabei, ergänzt van Gassen: „Um im schlimmsten Fall auch Menschenleben zu retten.“