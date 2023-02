Karnevalsumzug am Sonntag Narren machen Hemmerden zur Partymeile

Das Tempo des Zugs gaben – so wie in den vergangenen zehn Jahren – die Schützen des Hemmerdener Grenadierzugs „Vorne weg“ vor. Sie wurden ihrem Namen einmal mehr gerecht und führten den Karnevalszug an. Diesmal waren sie verkleidet als Matrosen. „Wir überlegen uns immer ein neues Motto. Wir waren schon Piloten, hatten auch mal das Thema Asterix und Obelix“, sagte Mitglied Lukas Ohk. Die Stimmung: „Einfach gut, als hätte es nie eine Corona-Pause gegeben.“ Weil manche Großhändler wohl nicht mit einer so starken Kamelle-Nachfrage gerechnet hatten, sei es im Vorfeld teils schwierig gewesen, große Mengen Wurfmaterial zu bekommen. „Wir haben dann aber doch noch jede Menge organisieren können“, sagte Ohk. Gespart haben die Hemmerdener keinesfalls. Sie warfen zusammen wohl einige Hundert Kilo Süßigkeiten in die Menge. In manchem Beutel landete auch Gesundes: So brachte eine Gruppe frische Karotten unter das närrische Volk.