In Neuss, Kaarst und Grevenbroich Einbrecher schlagen sechsmal an Karnevalstagen zu

Auch in ein Reihenhaus an der Straße "Am Alten Bach" in Neuss drangen Diebe ein. Hier gingen sie jedoch rabiater vor und schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein. Den Besitzern fehlt auch in diesem Fall Schmuck. Das Ganze ereignete sich zwischen Freitag, 17. Februar, 15.30 Uhr und Sonntag, 19. Februar, 13 Uhr.