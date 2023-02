Kinderbetreuung in Grevenbroich Warum die Stadt Naturgruppen nicht als Lösung für fehlende Kita-Plätze sieht?

Kostenpflichtiger Inhalt Die Grünen hatten auf Vorbilder in Rommerskirchen verwiesen. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“, betonte Fraktionschef Peter Gehrmann. Vor rund 20 Jahren war in Rommerskirchen die erste Gruppe entstanden. Das Konzept lehnt sich an die Waldpädagogik an.