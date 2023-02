Hemmerdener „Außengruppe“ feiert runden Geburtstag Varius-Mitarbeiter seit 20 Jahren bei 3M

Es ist ein interessantes Treiben in der Gruppe der Varius-Beschäftigten in ihrem Arbeitsbereich innerhalb des großen Logistikzentrums in Jüchen. Jeder weiß genau, wo er hinmuss und was er zu tun hat. Jeder Handgriff sitzt, jedes Etikett und jedes Paket findet seinen Platz. „Ich bin seit dem ersten Tag hier“, sagt Detlef Esser. Er konfektioniert kleine Pakete, verschließt sie mit Klebeband und legt sie passgenau auf die Palette, die gleich von einem Kollegen mit der „Ameise“ abgeholt wird.