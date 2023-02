Karneval in Grevenbroich Orkener feiern ein gelungenes Zoch-Comeback

Der wohl prächtigste Wagen war der von „De Dörpritter“. Von außen eine Burg, von innen mit einiger Raffinesse ausgestattet. Während andere Teilnehmer vor dem Zug-Start noch einmal die Sanitärkeramik im Zelt nutzten, gab es in der voll ausgestatteten „Burg“ sogar ein Pissoir für die Herren und – gleich gegenüber – eine Toilette für die Burgfräuleins. Die Lautsprecheranlage spuckte Karnevalslieder in enormer Lautstärke aus, so als ob man mit den Schallwellen die Regenwolken vertreiben wollte. Offenbar ahnte man, dass das nicht klappen würde – und hatte sich darauf eingestellt. „Ich habe meine Ritterrüstung bei Ebay gekauft“, sagte Kurzzeit-Ritter Jakob Jansen. Kaum sichtbar: Die transparenten Einwegponchos über der Rüstung. 28 Ritter waren an Bord, aber es gibt 48 „Dörpritter“. Die Zahl der „Schlossbewohner“ ist aber begrenzt, deshalb durften nicht alle mit an Bord. Die Bonbons hatten sie in kleine Tüten verpackt, um sie vor Niederschlägen zu schützen.