Bäcker und Konditor aus Grevenbroich Nico Schall (22) macht seinen zweiten Meister

Wüssten die Gründer des Cafés Breiden, wie sehr sich sechs Generationen nach ihnen ein junger Mann für die Zukunft des Betriebs ins Zeug legt, wären sie sicher vor allem eines: mächtig stolz. Nico Schall, seine Großmutter ist eine geborene Breiden, will frischen Wind in den 1835 gegründeten Traditions-Betrieb bringen und hat dafür in den vergangenen Monaten ordentlich gepaukt. Nachdem er 2021 nach zwei Jahren Abendschule die Prüfung zum Bäckermeister absolviert hatte (und Jahresbester wurde), legte der junge Grevenbroicher nun nach. Im Alter von gerade einmal 22 Jahren hat er seinen zweiten Meister gemacht. Jetzt ist Nico Schall nicht nur Bäcker-, sondern auch Konditormeister.