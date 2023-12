Veranstalter ziehen Schlussstrich Grevenbroicher Oktoberfest zieht nach Rommerskirchen um

Wie Pesch betont, habe die Stadt zuletzt noch zwei Alternativ-Standorte für das Oktoberfest vorgeschlagen: die Kirmesplätze in Noithausen und in der Südstadt – die für die Organisatoren aber nicht infrage kommen. „Auch dort könnte es die gleichen Probleme geben wie in der Stadtmitte“, sagt Marc Pesch. Ihm zeige dieser neuerliche Weggang vor allem eines: „Grevenbroich braucht ein zentrales Veranstaltungsgelände – das predigen wir schon seit Jahren.“ Dass in einer nahezu 70.000 Einwohner zählenden Stadt kaum Open-Air-Events oder Zelt-Veranstaltungen abseits von Schützenfesten möglich seien, „dürfte es in nur wenigen anderen NRW-Kommunen dieser Größenordnung geben“.