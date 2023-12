Natur- und Artenschutz in Grevenbroich Ein kleines Moor fürs Elsbachtal

Am oberen Ende des Elsbachtals entsteht ein Biotop, das für hiesige Gefilde einzigartig ist. In unmittelbarer Nähe zum Restloch des Tagebaus Garzweiler wurde lastwagenweise torfhaltiges Material abgekippt, das sich in den nächsten Jahren zu einem kleinen Moor entwickeln soll. Die RWE-Forschungsstelle für Rekultivierung erhofft sich von diesem Projekt eine noch größere Biodiversität in der wiederhergestellten Landschaft. „Hier wird ein völlig neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere entstehen“, sagt Leiter Gregor Eßer.