Drei Fakten : Die Aufgaben der Stadt

Grevenbroich Bevor die neue Gesamtschule an den Start gehen kann, hat die Stadt noch einige Aufgaben vor der Brust.

1. Aufgabe: Räumlichkeiten Der Bedarf an Räumen und Infrastruktur wird für die neue Gesamtschule deutlich höher sein als jetzt. Das heißt: Die Diedrich-Uhlhorn-Realschule muss erweitert werden. Nach Angaben der Stadt müsste eine Mensa sowie neue Klassen- und Fachräume gebaut werden. „Es sind verschiedene Varianten in Erarbeitung, wie der Umbau umgesetzt wird“, sagt Stadtsprecher Sephan Renner. Der Spielplatz am Heyerweg soll den neuen Räumlichkeiten definitiv nicht zum Opfer fallen.