Personal-Einsparung im Rathaus Grevenbroich : Knöllchenschreiben soll privatisiert werden

Die Stadt plant private Knöllchenschreiber einzusetzen. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Grevenbroich Die Stadt plant, die Kontrolle des ruhenden Verkehrs – also das Knöllchenschreiben bei Parkverstößen – in die Hände eines privaten Anbieters zu legen. Darüber sollte der Rat am Donnerstag befinden.