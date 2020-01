Brauchtum in Grevenbroich : Neurather Sebastianer verzichten auf Schützen-Umzug am Dienstag

Geschäftsführer Oliver Beil (l.) und Präsident Sebastian Büll diskutieren über den Verzicht auf den Dienstag-Umzug. Foto: Sebastian Draxl

Neurath Die Generalversammlung der Neurather Sebastianer wird wohl als Meilenstein in die Geschichte des Bürgerschützenvereins eingehen. Die Brauchtumsfreunde stimmten für drastische Veränderungen am Schützenfest-Dienstag. Einen Umzug wird es somit ab diesem Jahr nicht mehr geben. Die Veranstaltung im Zelt bleibt aber bestehen.

Schon seit einigen Jahren kämpfen die Neurather Schützen mit einem großen Problem. Für vier Spieltage war es nur schwer, genügend Musikzüge und Tambourkorps zu finden. „Wir sind einer der wenigen Vereine in der Region, die bislang an vier Tagen durch den Ort gezogen sind. In vielen Vereinen findet montags kein Umzug statt. Bei uns zieht der Klompenzug an diesem Tag aber viele Besucher an“, sagt Präsident Sebastian Büll.

Das Problem: Nach dem Schützenfest 2019 zeichnete sich bereits schnell ab, dass sich nicht genügend Tambourkorps für den Dienstag finden lassen. „Deshalb mussten wir diesen Schritt gehen – auch wenn er niemandem leicht gefallen ist“, sagt Büll. Ganz aus dem Kirmes-Programm streichen, wollten die anwesenden Schützen am Freitagabend im Haus Neurath den Dienstag aber nicht. Mit großer Mehrheit stimmten sie dafür, die Abendveranstaltung im Zelt beizubehalten. „Jetzt muss sich zeigen, ob sich dies durchsetzt. Ideen für die Gestaltung des Dienstags gibt es bereits“, versichert Sebastian Büll.

Neben der Entscheidung zum Festablauf standen bei der Versammlung auch turnusmäßige Vorstandswahlen an. So wurden unter anderem der erste Geschäftsführer Oliver Beil, der zweite Vorsitzende Yanik Stein und der erste Schatzmeister Sascha Creutz im Amt bestätigt. Auch für die Jugend gibt es einen neuen Ansprechpartner. Kommissarisch wird der dritte Schatzmeister Christoph Schnorrenberg auch das Amt des Jugendleiters übernehmen. „Wir freuen uns, dass wir zudem einen neuen Kinderzug gründen konnten, der in diesem Jahr das erste Mal mit marschieren wird“, sagt Büll, der zugleich auf die Wichtigkeit der Nachwuchses für das Bestehen des Vereins verweist.