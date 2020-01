Neue Ausrüstung im Rhein-Kreis Neuss : Polizei nutzt Bodycams ab sofort

Neuss Am Montagnachmittag waren die Kameras erstmalig in Neuss im Einsatz. Sie sollen unter anderem helfen, Gewalttaten gegen Polizisten zu verhindern.

Aber wie funktioniert dieses neue Tool, das pro Exemplar rund 300 Euro kostet? Polizistin Jennifer Gerhards gab am Montag einen Einblick. Aufgeladen werden die Kameras über sogenannte Dockingstations, angebracht werden sie an speziellen Halterungen an den Überzieh-Westen. Über einen kleinen Hebel kann der Beamte die Kamera sozusagen in „Bereitschaft“ versetzen, was durch ein lautes akustisches Signal bestätigt wird. Für eine Aufnahme ist ein doppeltes Drücken notwendig. Während der Aufzeichnung blinkt ein auffälliges rotes Licht. Ein „heimliches Filmen“ ist somit nicht möglich.

Wird über Videoaufzeichnung gesprochen – auch der Ton wird durch die Bodycams erfasst – ist das Thema Datenschutz nicht weit. Dieser ist nach Polizeiangaben absolut gewährleistet. Zurück in der Dockingstation werden die Aufnahmen automatisch in eine Software geladen, auf die ausschließlich Führungspersonal Zugriff hat. „Es gibt auch an der Kamera selbst nicht die Möglichkeit, sich das Material anzuschauen“, so Polizeisprecherin Diane Drawe. 14 Tage werden die Daten gespeichert – es sei denn, sie sind beweisrelevant, dann werden sie speziell in der Software markiert und dauerhaft gespeichert. Ein Zeitplan, der am Montag kommuniziert wurde: Bis Karneval soll die Polizei im Rhein-Kreis flächendeckend mit den Cams ausgestattet sein. In den kommenden Wochen sollen noch Schulungen weiterer Polizisten stattfinden.