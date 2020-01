„Emergency Eye“ aus dem Rhein-Kreis Neuss : Startup macht den Notruf barrierefrei

Die Notruf-Software „Emergency Eye“ hilft bei der Kommunikation zwischen Ersthelfer und Leitstelle. Für die Nutzung ist keine App, die erst noch heruntergeladen werden muss, erforderlich. Foto: Corevas

Rhein-Kreis Immer mehr Leitstellen nutzen die Notruf-Software „Emergency Eye“ des Startups Corevas mit Sitz in Grevenbroich. Im Februar kommen neue Funktionen hinzu. Sie sollen zum Beispiel auch Gehörlosen den Notruf erleichtern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Der nächste Schritt steht kurz bevor. Im Februar soll die Notruf-Software „Emergency Eye“, die das Startup Corevas mit Sitz in Grevenbroich entwickelt hat, um einen wichtigen Aspekt erweitert werden: Barrierefreiheit. In den kommenden Wochen sollen neue Zusatzfunktionen freigeschaltet werden, Sprach- und Kommunikationsbarrieren beim Notruf sollen damit der Vergangenheit angehören. „Emergency Eye X“ nennt sich das Ganze.

Der Mediziner Günter Huhle, der das Startup 2015 mit seiner Frau Carola Petri gegründet hat, betont, dass damit ein wichtiger Beitrag zu einer besseren Notfallkommunikation geleistet wird – zum Beispiel mit Blick auf Menschen, die nicht in der Lage sind, über das gesprochene Wort mit einer Leitstelle zu kommunizieren. Sie wurden daher bereits an der Entstehung beteiligt. „Wir haben ,Emergency Eye X’ zusammen mit Gehörlosen entwickelt“, sagt Huhle. Die Idee: Wählt jemand, der nicht in der Lage ist, über das gesprochene Wort zu kommunizieren, eine mit „Emergency Eye X“ ausgestattete Leitstelle übers Smartphone an, kann der Disponent eine Chat-Funktion freischalten. Dafür schickt er dem Notfallzeugen einen Link, den dieser bestätigen muss. Nicht nur die Kommunikation mit Gehörlosen oder Stummen wird via Chat möglich, sondern auch mit Helfern, die eine andere Sprache sprechen. Denn „Emergency Eye X“ hat auch eine entsprechende Übersetzungsfunktion eingebaut.

Info „Digital Demo Day“ auf dem Areal Böhler Foto: digihub Wann Am Donnerstag, 13. Februar, von 8 bis 17.30 Uhr. Bis 21 Uhr ist After-Show-Party. Was Mehr als 175 Startups aus dem Bereich Technik und Digitale Services stellen aus, darunter ECBM und Kanal-Netz aus dem Rhein-Kreis. Zudem gibt es Vorträge und Panel-Diskussionen. Adresse Areal Böhler, Hansaallee 321, Düsseldorf. Tickets Freiberufler und Gründer zahlen 29 Euro, Studenten zehn Euro. Mehr unter www.digitaldemoday.de im Internet.

Auch weitere Funktionen wie eine Live-Video-Verbindung oder eine Lokalisierung des Orts, an dem sich der Zeuge befindet und der Notfall stattfand, sind möglich. „Unser Ziel ist es, dass die Notfallkommunikation so verbessert wird, dass sich die Einsatzkräfte möglichst schnell ein umfassendes Bild verschaffen können“, sagt Huhle. Dementsprechend gezielter können Einsatzkräfte entsandt werden – eine wichtige Möglichkeit in Situationen, in denen es um Leben und Tod gehen kann.

„Emergency Eye X“ ist daher eine konsequente Weiterentwicklung der Software „Emergency Eye“, die von Corevas, einem der spannendsten Startups aus dem Rhein-Kreis Neuss, entwickelt wurde und bereits im Alltag eingesetzt wird. Und zwar mit wachsendem Erfolg und steigender Nachfrage. Mit 160 der rund 250 Leitstellen in Deutschland ist Corevas in Gesprächen über eine Einführung der Browser basierten Software-Lösung. Im Rhein-Kreis Neuss – er war Pilotregion –, Kleve, dem Rhein-Sieg-Kreis, Herford, Wetzlar, Bottrop und in der DRK-Landesschule Baden-Württemberg sowie in zwei Schweizer Einrichtungen kommt „Emergency Eye“ bereits zum Einsatz. Weitere Leitstellen sollen folgen, Ziel ist der flächendeckende Einsatz.

Davon sollen nicht nur Menschen, die im Notfall auf schnelle und gezielte Hilfe angewiesen sind, sondern auch die bundesweit rund 1800 Rettungswachen, Rettungseinrichtungen der Krankenhäuser und die mehr als 17.000 Notärzte profitieren. Schließlich soll „Emergency Eye“ helfen, Fehleinsätze ebenso zu minimieren wie eine falsche Einschätzung der Lage vor Ort. Unterm Strich ist eine bessere Erstversorgung das Ziel.