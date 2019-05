Mettmann : Gesamtschule: Bezirksregierung weist Kritik der Stadt zurück

Hans Günther Kampen. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Das Schulverwaltungsamt der Stadt Mettmann müsse zunächst seine Hausaufgaben machen. Der Start der neuen Schule ist frühestens am 1. August 2021.

Hans-Günther Kampen von der Unabhängige-Bürger-Wähler-Gemeinschaft (UBWG) hatte sich an die Bezirksregierung Düsseldorf gewandt und bat um Aufklärung zum Sachstand „Gesamtschule in Mettmann“.

Im Vorfeld hatten die Fraktionen die Mettmanner Verwaltung kritisiert und von einer Verschleppungstaktik in Sachen Gesamtschule gesprochen. Die Schulverwaltung hatte als Antwort mehrere Gründe ins Feld geführt, warum die Gründung einer Gesamtschule in Mettmann sich verzögere. Zunächst ging es um einen Gesprächstermin zwischen Stadt und Bezirksregierung am 5.12.2018. Bei diesem Gespräch habe die Stadt, so Dezernent Marko Sucic, der Bezirksregierung Zahlenmaterial zur Verfügung gestellt und zwar mit der Absicht, eine erste Tendenzaussage zur Gesamtschulfrage in Mettmann zu bekommen. Leider sei das angekündigte Protokoll der Bezirksregierung, so Sucic, bis heute nicht eingegangen. Die ehemals zuständige Mitarbeiterin arbeite nicht mehr bei der Bezirksregierung, so Sucic, deshalb werde es wohl nichts mehr mit dem Protokoll.

Jetzt hat Thomas Hartmann von der Bezirksregierung der UBWG mitgeteilt, dass der Weggang der Mitarbeiterin überhaupt keine Rolle bezüglich des Protokolls gespielt habe. Es sei auch nicht richtig, wenn das Schulverwaltungsamt mitteile, dass die Planungen zur Errichtung einer Gesamtschule durch Zeitverzögerung seitens der Bezirksregierung um ein Schuljahr auf den 1. August 2021 hätten verschoben werden müssen. Vielmehr, so Hartmann, sei das Consulting-Unternehmen, dass für die Stadt Mettmann die planerischen Vorarbeiten für die Errichtung einer Gesamtschule übernehmen soll, in der ersten Jahreshälfte 2019 noch terminlich gebunden. Außerdem müsse die Stadt noch klären, an welchem Standort die Schule gegründet werde, es fehle ein Raumprogramm ebenso wie eine verbindliche Elternbefragung.