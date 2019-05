Fußball : 1. FCW leistet Spitzenreiter Gegenwehr

WÜLFRATH Trotz der Niederlage gegen den SV Wermelskirchen hält sich die Enttäuschung im Lager des Wülfrather Bezirksligisten in Grenzen. Überraschend müssen die Fußballer auf dem Kunstrasen spielen.

Dass in der Mannschaft des 1. FC Wülfrath Qualität steckt wussten bisher nicht nur die Insider. Leider wurde diese Qualität in dieser Bezirksliga-Saison zu selten abgerufen, so dass die FCW-Fußballer deutlich den Erwartungen hinterher hinken. Gegen den Spitzenreiter und Aufstiegsfavoriten SV Wermelskirchen gab es zwar eine 1:3-Niederlage, doch waren im Wülfrather Lager kaum enttäuschte Gesichter zu sehen. Denn das Team von Sebastian Saufhaus war zumindest im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft und in der zweiten Halbzeit mindestens auf Augenhöhe mit dem Favoriten.