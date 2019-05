Fahrrad-Serie : So werden alte Räder wieder flott

So werden alte Räder wieder flott

Selbst reparieren kann Spaß machen und ist günstiger: Heinz-Dieter Nelles in seiner Werkstatt im Biker Treff an der Breidenbachstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ehrenamtler Heinz-Dieter Nelles repariert Fahrräder für den guten Zweck und hat viele Tipps für Radfreunde.

Selbst im größten Chaos bleibt Heinz-Dieter Nelles noch Herr der Lage und behält einen kühlen Kopf. Das muss er auch, denn kaum öffnen sich die Türen vom Biker Treff an der Breidenbacher Straße 1, geht das Gewusel auch schon los. Denn dort machen Nelles und seine Mitarbeiter Fahrräder wieder fit, die ansonsten vermutlich auf dem Schrott landen würden. Sind sie wieder fahrbereit, werden die Räder für kleines Geld an bedürftige Menschen in Leverkusen abgegeben.