Fußball : VfB-Reserve klettert auf den zweiten Platz

HILDEN Mit dem knappen Erfolg beim SV Uedesheim wahren die Hildener Fußballer ihre Chancen im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga.

Spielerisch hat der VfB 03 Hilden II in dieser Saison schon bessere Leistungen abgerufen. Dennoch geht der 1:0 (1:0)-Erfolg beim SV Uedesheim in Ordnung, weil der neue Tabellenzweite kämpferisch und läuferisch alles in die Waagschale warf. Zugegebenermaßen standen dem die Platzherren nicht viel nach. Auch das Team von Ingmar Putz investierte eine Menge, doch fehlte es gerade in der zweiten Halbzeit in der Offensive an Durchschlagskraft. Das war allerdings der konsequent zu Werke gehenden Defensive der Gäste geschuldet. „Bis auf den Lattenschuss in der ersten Hälfte haben wir nichts zugelassen. Wir standen hinten stabil, haben aber schon ganz vorne und im Mittelfeld durch unsere Zweikampfstärke überzeugt. Wir wollten den Sieg unbedingt und das ist uns auch gelungen“, urteilte Hildens Kapitän Lukas Schmetz.