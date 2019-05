Wieder ein Fall von Abzocke : Falscher Polizist betrügt Mettmanner

Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann Ein sogenannter „falscher Polizeibeamter“ hat einen 84-jährigen Mettmanner um mehrere tausend Euro betrogen.Wie die Polizei gestern mitteilte, meldete sich am Sonntag um 10 Uhr der Mann bei der Polizei und fragte nach, wann er sein Geld aus der Asservatenkammer zurückerhalten könne. Schnell stellte sich bei der Polizei heraus, dass der 84-Jährige Opfers eben eines „Trickbetruges geworden war.

Der vermeintliche Polizist gab am Montag in einem Telefongespräch an, man habe in der Nachbarschaft zwei Diebe festgenommen, die einen Zettel mit dem Namen des Mettmanners bei sich trugen.

Da weitere Mitglieder der Diebesbande noch auf freiem Fuße seien, sei nun das Geld des Mannes nicht mehr sicher. Die Polizei müsse es in Verwahrung nehmen. Der Mettmanner gab an, er habe sein Geld auf der Bank und legte auf.

Am nächsten Morgen jedoch klingelte erneut das Telefon bei dem Mettmanner. Wieder war der vermeintliche Kriminalbeamte in der Leitung. Er gab an, das Geld des Mettmanners sei auch auf dem Konto der Bank nicht sicher. Er solle das Geld abheben und bei kritischen Nachfragen angeben, er lasse Arbeiten an seinem Dach durchführen.

Der Anrufer setzte den Senior am Telefon derart unter Druck, dass dieser tatsächlich eine hohe Summe Bargeld bei seiner Bank abholte. Anschließend brachte der Mettmanner das Geld zur Teichstraße, wo er es, wie zuvor am Telefon mit dem vermeintlichen Polizeibeamten abgesprochen, unter einen dort geparkten weißen VW Bulli legte.

Im festen Glauben, die echte Polizei habe dort das Geld an sich genommen, rief er dann am Sonntag bei der Leitstelle an und fragte, wann er es wieder haben könne. Die Polizei fragt: Wer hat am Dienstag (30. April), zwischen 12.30 und 13.30 Uhr etwas Verdächtiges an der Teichstraße in Mettmann beobachtet? Der weiße VW Bulli soll mit einem Rasenmäher sowie Pkw-Reifen beladen gewesen sein. Außerdem soll der Wagen auffällige Rostränder an den Türen gehabt haben.