Gedenktag in Grevenbroich : Ein Stein für jedes Holocaust-Opfer

Schüler versehen Steine mit den Namen jüdischer Holocaust-Opfer aus Grevenbroich. Foto: Geschichtsverein Grevenbroich

Grevenbroich Schüler werden am Holocaust-Gedenktag beschriftete Steine zur Erinnerung an die in den Todeslagern ermordeten Juden aus Grevenbroich niederlegen. Der Geschichtsverein macht sich für eine zentrale Gedenkstätte stark.

Von Wiljo Piel

Mehr als 200 jüdische Bürger aus Grevenbroich überlebten den Nationalsozialismus nicht. Für jedes Opfer werden Schüler der Diedrich-Uhlhorn-Realschule und der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule am Montag einen Stein auf dem jüdischen Friedhof in Wevelinghoven niederlegen – versehen mit den jeweiligen Namen und Lebensdaten der Toten. Mit diesem Akt begehen die Jugendlichen den Holocaust-Gedenktag, der an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 erinnert.

Begleitet werden die Schüler von Ulrich Herlitz. Der Vorsitzende des Geschichtsvereins forscht bereits seit mehr als 30 Jahren intensiv nach den Namen der Holocaust-Opfer aus seiner Heimatstadt. Nach seinen Recherchen sind mehr als 30 Grevenbroicher in Auschwitz ermordet worden. „Die Jüngste darunter war die am 1. Mai 1939 geborene Recha Katz aus Wevelinghoven“, schildert Herlitz. Noch keine drei Jahre alt, wurde das Mädchen mit seiner Familie im Dezember 1941 in das Ghetto Riga deportiert. Während ihre Eltern dort Zwangsarbeit leisten mussten, ist die kleine Recha – wohl weil sie als Kind „arbeitsunfähig“ war – weiter nach Auschwitz verbracht worden.

Info Die Namen der Auschwitz-Opfer aus Grevenbroich Opfer Nach den Recherchen von Ulrich Herlitz wurden folgende Grevenbroicher in Auschwitz ermordet: Familie Baum, Josefine und Sibilla Beretz, Johanna Gottschalk, Jeanette Behr, Amalie, Henriette und Bernhardine Kaufmann, Willi Marx und Josef Moser aus Gustorf-Gindorf, Eva Schönfeld aus Frimmersdorf, Siegmund Katz, Familie Aussen und Ehepaar Sachs-Aussen aus Hemmerden, Klara und Josef Frank, Thekla Back, Margarete Goldstein, Karl Heinmann, Margarete Weihl, Mathilde Kaufmann, Adele Cohnen, Rosa Hirsch, Grete Hertz, Joseph und Alex Katz mit Ehefrau Elfriede aus Grevenbroich, die Schwestern Elly, Cilly und Jenni Hirsch aus Hülchrath.

Als das Konzentrationslager an der polnischen Grenze von russischen Truppen befreit wurde, lebten dort nur noch wenige Tausend Menschen. Darunter auch drei jüdische Bürger aus dem Stadtgebiet: der Wevelinghovener Josef Katz sowie die Hemmerdenerinnen Henny Sachs-Aussen und Klara Aussen-Winter, die am 2. März 1945 starb, kurz nach der Befreiung.

Die jüdische Familie Katz aus Grevenbroich: Die Eltern Alexander und Elfriede wurden deportiert und in Auschwitz ermordet. Die beiden Kinder Walter und Lieselotte emigrierten rechtzeitig. . Foto: Archiv Herlitz

Zum 75. Jahrestag werden Schüler ab 12.30 Uhr die Namen der Grevenbroicher Opfer vorlesen und für jeden Ermordeten aus der Stadt einen Stein zur Erinnerung ablegen. Die von der Real- und Gesamtschule gemeinsam mit dem Arbeitskreis Judentum des Geschichtsvereins organisierte Gedenkstunde will den Toten wieder ein Gesicht geben. „Das Verlesen der Namen holt die Erinnerung an die Entrechtung und Verfolgung, an die Übergriffe und letztlich auch an den Holocaust dorthin, wo sie hingehört: In die Heimat und in die Nachbarschaft vor Ort, wo die jüdischen Bürger ihre Wurzeln hatten“, sagt Ulrich Herlitz.

Ein Telegramm, das der 1937 nach Südafrika emigrierte Walter Katz im Jahr 1945 an Tante und Onkel in Grevenbroich sandte. Vom Schicksal seiner Eltern wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Foto: Archiv Herlitz

An einigen Stellen des Stadtgebiets wird bereits dauerhaft an die Opfer des Holocaust erinnert. In Gustorf-Gindorf engagierte sich das Ortsnetzwerk für eine Gedenkstätte, in Wevelinghoven waren es die evangelische Kirchengemeinde und die Lesebühne. In Hemmerden wurde in den 60er Jahren auf Initiative der Holocaust-Überlebenden Marianne Winter-Stern ein Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof platziert. Und auch in Hülchrath erinnert ein Stein an die jüdischen Mitbürger. „Für das gesamte Stadtgebiet gib es jedoch noch Handlungsbedarf“, betont Ulrich Herlitz. „Ein zentral errichtetes Denkmal, auf dem die Opfer, die in Grevenbroich geboren wurden, namentlich verzeichnet sind, wäre eine würdige Erinnerung.“ Ein guter Standort für ein solches „Denkmal in zurückhaltender Form“ könnte der Synagogenplatz in der Innenstadt sein, meint er.