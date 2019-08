Dritte Gesamtschule in Wevelinghoven : Sorgen um Spielplatz am Heyerweg

Wevelinghoven Aus der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven soll in den nächsten Jahren eine Gesamtschule werden. Für die geplante Erweiterung ist zusätzlicher Platz erforderlich – denn die Zahl der Unterrichtsräume muss von heute 27 auf künftig 48 aufgestockt werden, zudem wird der Bau einer Mensa erforderlich.

Welche Flächen für den Ausbau benötigt werden sollen, ist bislang unklar. Vor diesem Hintergrund hat die UWG jetzt die Stadtverwaltung aufgefordert, in dieser Sache für Aufklärung zu sorgen. „Vor allem wollen wir wissen, ob der Spielplatz am Heyerweg erhalten bleibt“, sagt Fraktionsvorsitzender Carl Windler. Denn es gibt Befürchtungen in Wevelinghoven, dass die große Fläche mit ihrem beachtlichen und zum Teil alten Baumbestand dem Schulausbau zum Opfer fallen könnte. „Die Bürger warten hier auf eine Antwort“, sagt Windler.

Die kann die Stadt allerdings zurzeit nicht liefern. – denn: „Es gibt noch keine konkreten Überlegungen“, sagt Rathaus-Sprecher Stephan Renner. Fest stehe, dass für die dritte Gesamtschule zusätzliche Räume geschaffen werden müssen. „Daher werden wir uns sämtliche zur Verfügung stehende Flächen genau anschauen“, sagt Renner. Es sei aber weder eine Vorfestlegung noch eine Entscheidung getroffen worden, den Spielplatz am Heyerweg für die Erweiterung des Schulgebäudes zu nutzen.

„Die Befürchtungen, die in der Bevölkerung existieren, nehmen wir sehr aufmerksam zur Kenntnis“, sagt Stephan Renner. Nach derzeitigem Stand könne er sagen, dass es „keine konkreten Überlegungen“ gebe, die Spielplatzfläche für den Ausbau zu nutzen.

Auch die SPD habe „ein großes Interesse daran, die grüne Oase zu erhalten“, signalisierte am Freitag Fraktionsgeschäftsführer Daniel Rinkert. „Die Spielfläche mit den vielen Bäumen soll so bleiben wie sie ist.“ Möglicherweise, so Rinkert, müsse aber auf den Bolzplatz verzichtet werden.

Die UWG hat in Sachen Gesamtschule weitere Fragen an die Stadt formuliert. In einer Anfrage für den nächsten Hauptausschuss (12. September) will sie – auch mit Blick auf den Neubau einer Kindertagesstätte – wissen, ob die Verwaltung ein Konzept hat, um die zu erwartenden Verkehrsströme künftig so zu lenken, dass umliegende Straßen nicht über Gebühr belastet werden.

(wilp)