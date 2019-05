Gründung teurer als geplant : Realschul-Verein stellt pädagogisches Konzept vor

Sonsbeck Der private Trägerverein informiert am Donnerstag im Haus Maria Magdalena. Die Gründung wird derweil wohl teurer als geplant.

Im Februar hatte sich der Trägerverein Realschule Sonsbeck offiziell gegründet, nun zeichnen sich erste Umrisse ab, wie an der Schule künftig gelehrt werden soll. Am Donnerstag, 23. Mai, stellen die Verantwortlichen um Vorsitzende Elke Reichertz ab 19 Uhr im Haus Maria Magdalena das pädagogische Konzept vor.

Erste Auszüge daraus sind bereits auf der Schul-Homepage einsehbar. So soll an der Realschule demnächst in kleineren Lerngruppen eine enge Betreuung im Sinne der individuellen Förderung der Kinder ermöglicht werden. Dadurch solle Unterricht effektiv gestaltet werden, die Schüler ihre eigenen Stärken entwickeln. Zudem möchte man gezielt Lebenskompetenzen vermitteln. „Denn nach dem Erwachsen werden kommt das Erwachsen handeln“, heißt es dort.

Inzwischen zeigt sich offenbar aber auch, dass die Gründungsphase wohl höhere Kosten verursacht, als zunächst angenommen wurde. Denn der Gemeinderat muss sich in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 28. Mai, damit beschäftigen, ob er die von der Gemeinde Gemeinde eingeplante Anschubfinanzierung für den Trägerverein um 15.000 Euro auf dann 25.000 Euro erhöht wird. Aus der entsprechenden Beschlussvorlage geht hervor, dass der Trägerverein an den Bürgermeister mit der Bitte herangetreten sei, einen höheren Zuschuss zu gewähren – mit den Mitteln solle offenbar die weitere Rechtsberatung während der Gründungsphase sichergestellt werden. Die Verwaltung hält die Bereitstellung der Mittel für möglich, da die Gemeinde weniger Geld in den Fonds „Deutsche Einheit“ einzahlen muss, als bislang angenommen.