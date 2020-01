Straßenverkehr in Grevenbroich : Noch viele Mängel im Fahrradverkehr

Grevenbroich Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club drängt auf Verbesserungen für Radler. Mängel sieht er reichlich. Auch das für eine Verkehrswende wichtige Mobilitätskonzept fehle noch, zudem sei die Verkehrsplaner-Stelle seit langem vakant.

Seit mehr als einem Jahr ist die Stadt Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in NRW. Die Mitgliedschaft verpflichtet, aber was den Fahrradverkehr in Grevenbroich angeht, sieht Wolfgang Pleschka noch reichlich Baustellen im Stadtgebiet. Es sei zwar einiges geschehen: „Im vergangenen Jahr hat die Stadt circa 30 Poller an Unterführungen und anderen Stellen beseitigt.“ An mancher Stelle bildeten die Poller eine Gefahr für Radler. Doch: „Es muss weiter gehen, noch viel mehr passieren“, drängt der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Grevenbroich. „Wenn man die Verkehrswende will, müssen neben dem Öffentlichen Personennahverkehr auch die Bedingungen für den Fahrradverkehr verbessert werden.“ Vor Jahren bereits hat der Fahrrad-Club das gesamte Radwegenetz geprüft und Mängel dokumentiert – eine gute Arbeitsvorlage für die Stadt.