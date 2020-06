NRW-Verkehrsminister hilft Kreis und Region : Hendrik Wüst unterstützt die Revier-S-Bahn

Rhein-Kreis NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst unterstreicht die „herausgehobene Bedeutung“ des Nahverkehrsprojektes. Und auch in Berlin stehen die Signale offenbar auf Grün für die Elektrifizierung der Regionalbahn 39,

Im Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes ist die Revier-S-Bahn nicht Teil der entscheidenden Anlage 4, da noch der Nachweis der Wirtschaftlichkeit fehlt. „Nach Auskunft von Bundestagsabgeordneten aus der Region soll bei den Fraktionen von CDU/CSU und SPD mittlerweile Einvernehmen darüber bestehen, die Revier-S-Bahn auch ohne Nachweis der Wirtschaftlichkeit aufzunehmen. Dies begrüße ich aufgrund der herausgehobenen Bedeutung des Projekts sehr“, so Wüst. Er bietet seine Unterstützung an, „damit sichergestellt ist, dass eine Aufnahme in Anlage 4 mit Verabschiedung des Gesetzes erfolgt“.

Wie Petrauschke zuvor in seinem Brief nach Düsseldorf ausgeführt hat, besteht ein regionaler Konsens darüber, dass die Umwandlung der RB 39 zu einer durchgehenden S-Bahn-Linie auf der Strecke Düsseldorf- Neuss-Grevenbroich-Bedburg-Köln, ergänzt um Strecke Bedburg-Jülich-Aachen, einer besseren Vernetzung im Revier dient. Das gelte besonders für die Anknüpfung der ländlichen Bereiche an die angrenzenden Oberzentren. „Über den Ausbau beziehungsweise die Ertüchtigung der Strecke soll ebenso der Schienengüterverkehr gestärkt werden“, so der Landrat, der durch das Projekt eine wesentliche Entlastung des Straßennetzes erwartet.