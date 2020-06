Landschaftsausschuss in Grevenbroich: Politik will Friedhöfe aufwerten.

Grevenbroich Der Landschaftsausschuss diskutiert gleich drei Projekte. Unter anderem geht es um die Verlegung des Aschestreufeldes In Neuenhausen. Der Standortvorschlag aus der Politik stößt in der Verwaltung nicht auf Zustimmung.

Der nach Meinung vieler Politiker gar nicht so würdige Umgang mit den Verstorbenen beschäftigt am Donnerstag, 4. Juni, in gleich drei Tagesordnungspunkten den Ausschuss für Landschaftspflege und Umweltschutz. Im Einzelnen kritisieren die Fraktion den oft miserablen und ungepflegten Zustand der Friedhofswege, nach zahlreichen Anläufen soll über die Verlegung und neue Gestaltung des Aschestreufeldes auf dem Friedhof in Neuenhausen entschieden werden. Und schließlich geht es um den Wunsch, auf dem Friedhof in Noithausen die Anlage von Rasenurnengräbern zu ermöglichen.