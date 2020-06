Schnellbahn-Anschluss für Grevenbroich : S-Bahn - 15 Spitzenpolitiker schreiben an Armin Laschet

Die RB 39 soll zur S-Bahn umgewandelt werden. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Ein breites Bündnis hat sich für das geplante S-Bahn-Netz Rheinisches Revier gefunden. 15 kommunale Spitzenpolitiker wenden sich in einem gemeinsamen Brief an Armin Laschet. Sie bitten den NRW-Ministerpräsidenten angesichts der kurz vor dem Abschluss stehenden Beratungen über das Strukturstärkungsgesetz, sich für die Aufnahme des wichtigen Projektes einzusetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben Bürgermeister Klaus Krützen und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke haben die Bürgermeister von Neuss und Düsseldorf, Reiner Breuer und Thomas Geisel, die Landräte des Kreises Düren und des Rhein-Erft-Kreises, der Städteregionsrat der Städteregion Aachen sowie die Bürgermeister von Bedburg, Niederzier, Titz, Linnich, Alsdorf, Jülich, Würselen und Elsdorf unterzeichnet.

Petrauschke hatte sich erst vergangene Woche an Verkehrsminister Hendrik Wüst gewandt. „Der Ausbau des Netzes ist eine der wichtigsten Projekte zur nachhaltigen Stärkung unserer Region“, erklärt er. Für die S-Bahn Rheinisches Revier soll eine durchgehende Schnellbahn von Düsseldorf über Neuss, Grevenbroich und Bedburg bis Köln geschaffen werden – ergänzt um die Strecke Bedburg – Jülich – Aachen. Grevenbroich würde zum S-Bahn-Drehkreuz werden, da auch die S 6 zwischen Köln und Mönchengladbach geplant ist. Mit dem Infrastruktur-Ausbau soll zudem der Schienengüterverkehr in der Region gestärkt werden.

„Der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bedeutet eine Zäsur für unsere Heimat“, betonen die 15 Politiker. „Der Ausbau der schienengebundenen Verkehrsinfrastruktur ist eine der zentralen Herausforderungen.“ Die S-Bahn würde auch den heutigen Kraftwerksstandort Frimmersdorf als „Forschungs- Entwicklungs- und Produktionszentrum für Nachfolgeindustrien der Energiewirtschaft“ anbinden.

„Das Schreiben zeigt, dass die Region hinter dem Projekt steht“, erklärt Bürgermeister Krützen. „Grevenbroich würde als Treffpunkt mehrerer Linien zum Knoten im Revier. Auch deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, für die Umsetzung zu kämpfen.“

(cso-)