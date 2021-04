ÖPNV im Kreis Viersen : Rückenwind vom Land für S28-Planung

Kreis Viersen Für die Verlängerung der Bahnstrecke bis in den Kreis Viersen gibt das Land NRW mehr als eine Million Euro. Was der Landrat und Viersens Bürgermeisterin dazu sagen.

Für die Verlängerung der Bahnstrecke der Regiobahn S28 von Kaarst über Willich nach Viersen stellt das Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen in den kommenden Jahren 1,04 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Planung der Strecke, zu der derzeit ein „Letter of Intent“ zwischen dem Kreis Viersen und den Städten Mönchengladbach, Viersen und Willich erstellt wird, gibt es damit deutlichen Rückenwind aus Düsseldorf. Der „Letter of Intent“, eine gemeinsame Absichtserklärung, soll noch vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden.