Es bestand Absturzgefahr : Marode Brücke an Elsener Spielplatz demontiert

Elsen An der Erft hat die Stadt 2019 drei alte Brücken komplett erneuern lassen, Handlungsbedarf besteht aber auch in Elsen. Dort wurde am Spielplatz an der Mathias-Esser-Straße, auch als Grönland-Spielplatz bekannt, jetzt eine alte Holzbrücke abgebaut. Ersatz ist bestellt.

Die kleine Fußgängerbrücke über den Elsbach am Spielplatz war auch Thema in den sozialen Medien – wegen beträchtlicher Absturzgefahr. Die Brücke war, wie Stadtsprecherin Claudia Leppert erklärt, im Bodenbereich defekt, Gründe seien „zum einen Altersschwäche, zum anderen Vandalismus“.

Die Stadt habe vor Monaten das Bauwerk mit rot-weißen Baken und Flatterband abgesperrt, doch „diese Absperrung wurde wohl mutwillig zur beseitigt“, erläutert Leppert. Die Gefahr an der Brücke war nicht klein. Im Bodenbereich fehlten etliche Bohlen, klaffte eine große Lücke. Wer im Dunkeln den Weg nehme, werde wohl erst am nächsten Tag unten gefunden, hieß es auf Facebook.

Die Unfallgefahr besteht nicht mehr. „Die Holzbrücke wurde jetzt abgebaut. Dieser Ausgang des Spielplatz erneut gesperrt“, sagt Leppert. Bis das Nachfolge-Bauwerk kommt, wird es noch dauern. „Es handelt sich um eine Sonderanfertigung“, sagt Leppert. Voraussichtlich in den Sommerferien werde die Brücke montiert. Bis dahin müssen Kinder nicht warten, um den schönen Platz mit dem Spielschiff zu nutzen. „Es gibt zwei weitere Zugänge“, sagt Claudia Leppert.

(cso-)