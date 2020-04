Feuer in Grevenbroich und Glehn : Hohe Rauchsäule neben der A46 durch brennendes Altholzlager

Zwei Stunden lang mussten 40 Helfer der Feuerwehren aus Grevenbroich und Korschenbroich einen lichterlih brennenden Holzstapel am Ostersamstagabend löschen. Der Rauch zog in Richtung der Autobahn 46. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Kapellen/Glehn 40 Feuerwehrleute waren am Ostersamstag-Abend zwei Stunden lang beschäftigt: Bei Kapellen brannte ein großer Stapel altes Holz.

Zunächst waren es zwei Einsätze, an zwei scheinbar verschiedenen Stellen: Alarm für die Feuerwehren Grevenbroich und Korschenbroich am Ostersamstag gegen 17.30 Uhr. Als die Helfer an der Kapellener Talstraße und in Lüttenglehn eintrafen, entpuppte sich das Ganze als ein und derselbe Brand eines landwirtschaftlichen Altholz- und Gestrüpp-Stapels. Rund 40 Helfer aus beiden Wehren hatten zwei Stunden lang zu tun. Verletzt wurde laut Mitteilung der Feuerwehr Grevenbroich niemand.